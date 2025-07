Calciomercato Bari | in arrivo Nikolaou e un centrocampista dal Frosinone

Prosegue il lavoro del ds Giuseppe Magalini e del suo vice Valerio Di Cesare per consentire al Bari di Fabio Caserta di partire con il maggior numero possibile di nuovi innesti per il ritiro di Roccaraso. Nella serata di sabato 12 luglio, in cui è stato annunciato il quinto innesto ufficiale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Serie B, calciomercato Bari: possibile divorzio tra i pugliesi e Longo. Un ex Serie A il possibile sostituto - Serie B, calciomercato Bari: possibile divorzio tra i pugliesi e Longo. Un ex Serie A il possibile sostituto In giornata Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, parlando in vista della prossima stagione si è sbilanciato con le dichiarazioni inerenti al possibile futuro nel club biancorosso di Longo, attuale tecnico dei pugliesi.

Calciomercato allenatori: Nesta, Inzaghi e Di Francesco tra Bari, Palermo e Venezia - Sino a quando non arriveranno le prime firme, ogni giorno sarà una ridda di voci, e radiomercato in questi giorni si sbizzarrisce sugli allenatori.

Bari, Bepi Pillon da consigli per il calciomercato: «Ottimo aver scelto Caserta, ma sarà importante trovare i giocatori giusti» - Bari, Bepi Pillon da consigli per il calciomercato: «Ottimo aver scelto Caserta, ma sarà importante trovare i giocatori giusti» Bepi Pillon, storico ex allenatore del Bari, ha parlato a TuttoBari.

Calciomercato Bari, Dimitris Nikolau a un passo: il centrale greco arriverà in prestito dal Palermo - In casa Bari, dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante danese, Christian Gytkjaer, in arrivo un riforzo anche in difesa: si tratta del centrale greco Dimitris Nikolaou ... Scrive trmtv.it

