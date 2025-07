Il Coastal Copper è il rame che conquista proprio tutti con le sue sfumature ispirate al mare

Un rame che ricorda il mare: sembra un sogno e invece è realtà. Si chiama coastal copper ed è un ramato ispirato alla riviera e ai colori del mare. Sabbia, terra e riflessi fragola sono le inspo di questo colore che si adatta a chi vuole un cambiamento estivo ma caldo e delicato. A dare infatti questa naturalezza sono i riflessi dorati, che come la luce del sole addolciscono il volto e donano un effetto estivo. Coastal Copper, il rosso rame che si ispira alla riviera. La traduzione letterale è “rame costiero”. Si ispira infatti a tutto ciò che riguarda la riviera e i suoi colori, soprattutto la luce del mare che si rifrange sull’acqua e sulla sabbie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Coastal Copper è il rame che conquista proprio tutti con le sue sfumature ispirate al mare

In questa notizia si parla di: mare - coastal - copper - rame

Il tramonto sui capelli per l'estate 2025, grazie alle nuance ramate di stagione; Il Parisian Copper, nuance elegante che ravviva i capelli ramati nella primavera-estate 2025; Il Cowgirl Copper è il rosso ramato che conquista i capelli d'autunno.

Il Coastal Copper, colore capelli ramato che evoca l'estate in riviera - Dalle sfumature zuccherine della fragola alle variopinte tonalità che colorano i tramonti, i capelli rosso rame vivono nella stagione estiva uno dei loro momenti più alti in fatto di espressività e am ... Come scrive msn.com