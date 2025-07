Autonomia | Silvestro domani a Napoli illustra percorso audizioni sui Lep

Un confronto pubblico sui Livelli Essenziali delle Prestazioni come strumento di giustizia sociale e coesione territoriale. Si terrĂ lunedĂŹ 14 luglio, alle ore 10:00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’UniversitĂ Federico II di Napoli, il convegno “ L’indagine conoscitiva sui LEP. Il cantiere delle riforme”, un appuntamento che mette al centro il tema dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) quale strumento di coesione e giustizia sociale per il Paese. All’evento interverrĂ il senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, che ha guidato l’indagine conoscitiva parlamentare sui LEP, conclusa con un documento approvato nelle scorse settimane e comunicato alle Presidenze delle Camere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: silvestro - napoli - autonomia - illustra

Silvestro (FI): Acerra e Ottaviano aprono la fase congressuale in provincia di Napoli - Al via la fase congressuale di Forza Italia nella provincia di Napoli: Silvestro annuncia un percorso di radicamento e partecipazione per rafforzare la presenza sui territori.

Napoli – Silvestro (FI): porto nel caos per navi da crociera, penalizzati pendolari, lavoratori e turisti - Caos al porto di Napoli, Silvestro (FI): ‘Servono spazi dedicati ai collegamenti di linea, la mobilità dei cittadini non può essere sacrificata al turismo crocieristico’.

Autonomia: Silvestro domani a Napoli illustra percorso audizioni sui Lep.

Silvestro (Fi), a Napoli lavoriamo su viabilità, sicurezza - Silvestro (Fi), a Napoli lavoriamo su viabilità, sicurezza Iris Savastano prosegue lavoro con squadra per "città migliore" NAPOLI , 19 gennaio 2024, 15:24 ... Come scrive ansa.it

Intervista a Franco Silvestro sull'autonomia differenziata: «La ... - Senatore Franco Silvestro si aspettava questo boom di firme per chiedere il referendum contro l'Autonomia differenziata? Segnala ilmattino.it