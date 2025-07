LIVE Italia-Australia 9-14 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | azzurre in grande difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’01” La rete di Williams Si chiude un terzo tempo disarmante per l’Italia, che ha subito un parziale di 4-6 ma soprattutto non ha retto in termini di attenzione in difesa 0’48” Ranalli trasforma il rigore: 9-14 0’48” Rigore Italia 1’11” L’Italia non c’è piĂą. Kearns si trova sola ai 2 metri, trova la girata vincente: 8-14 1’51” La beduina di C. Andrews. Le australiane fanno quello che vogliono. 8-13 2’35” Sembra un film giĂ visto. Andrews riceve palla a destra e scarica la sua potenza in rete: 8-12 3’43” GOOOOOOOOL COCCHIEREEEEEEEEEEE! Bettini trova l’assist per il centroboa azzurro che non lascia scampo al portiere avversario: 8-11 3’56” Ancora Andrews servita sulla destra e arriva il tiro vincente dell’australiana che è una vera spina nel fianco per le azzurre: 7-11 5’48” Sotto la traversa dalla destra in superioritĂ numerica ancora Williams non lascia scampo a Santapaola: 7-10 6’16” GOOOOOOOOOOOOOOL GIUSTINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bettini serve sulla sinistra Giustini che conclude immediatamente con potenza e non lascia scampo a Pal. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 9-14, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: azzurre in grande difficoltĂ

