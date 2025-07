Va a cercare funghi e si perde Attivati Carabinieri forestali elicottero della Finanza e Soccorso alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana √® stato attivato ieri, sabato 12 luglio, in tarda mattinata per una persona in difficolt√† a causa della perdita d'orientamento nei boschi all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. L'uomo, un ottantenne. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it