Lunedì parte l’offerta di scambio di Mps su Mediobanca Il ruolo dei fondi pensione e il caso Enasarco

Si apre lunedì 14 luglio l'offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi su Mediobanca che tanto sta agitando il mondo della finanza italiana, movimentato anche dall 'offerta di Unicredit su Banco Bpm. L' ops (ossia un'offerta in cui le azioni della banca "preda" vengono "pagate" con azioni dell'offerente) prevede che per ogni titolo della banca milanese vengano pagate 2,53 azioni di quella senese. Il controvalore dell'offerta è di circa 13 miliardi di euro, con uno sconto del 4% rispetto alle attuali quotazioni di Mediobanca. Mediobanca finora ha utilizzato ogni arma per difendersi, compresa un'offerta su Banca Generali che verrebbe pagata con la quota del 13% nel gruppo Generali che è, da sempre, il "gioiello" più prezioso del forziere di piazzetta Cuccia.

