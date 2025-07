Tragedia Montalto di Castro | indagato per omicidio colposo il padre del 17enne morto sotto la sabbia

Indagine in corso sulla morte del diciassettenne sepolto dalla sabbia. La Procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine in seguito alla tragica morte di R. B., il ragazzo di 17 anni deceduto giovedì scorso a Montalto di Castro, sepolto nella buca di sabbia che aveva scavato sulla spiaggia. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera. Il padre sotto inchiesta per omicidio colposo. Il padre del giovane è attualmente indagato per omicidio colposo, un atto al momento di natura cautelativa e preliminare. L'iscrizione nel registro degli indagati serve a permettere lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari e garantire i diritti della difesa.

Stava scavando una buca nella sabbia per far divertire i suoi fratellini di 8 e 5 anni. Un gioco di quelli che fanno i bambini su ogni spiaggia, ma quella del Camping California, sul litorale di Montalto di Castro, si è trasformata nel teatro di una tragedia. Vai su Facebook

