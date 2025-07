Tragedia di Montalto indagato il padre del 17enne morto soffocato

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto in spiaggia a Montalto di Castro giovedì scorso nella buca che aveva scavato nella sabbia, è indagato per omicidio colposo. L'iniziativa della procura di Civitavecchia è preliminare e l'accusa deve essere ancora verificata, ma copre eventuali omissioni che l'uomo avrebbe potuto commettere. Punto centrale della questione è che la vittima era minorenne, quindi la responsabilità è in capo ai genitori.

