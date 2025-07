Freedom l’Isola Tiberina protagonista della puntata di stasera

Nuovo appuntamento questa sera, domenica 13 luglio, in prima serata su Rete 4 con Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. I temi e le anticipazioni della puntata del 13 luglio 2025. Al centro del programma, un viaggio esclusivo nei segreti dell’ Isola Tiberina, a Roma, che Roberto Giacobbo e la sua squadra percorrono in ogni sua parte, con permessi speciali per visitare luoghi normalmente inaccessibili. Quello tra Roma e il suo fiume, il Tevere, è un rapporto indissolubile fatto di nascita e di rinascita, un legame che si incarna proprio nella sua isola piĂą preziosa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

