Ndidi Juve | resta sullo sfondo la sua candidatura ma c’è un fattore che stuzzica la dirigenza… Cosa potrebbe favorire la scelta del centrocampista

Ndidi Juve: la candidatura del centrocampista rimane sullo sfondo, ma c’è un aspetto che potrebbe favorire la scelta. Ecco cosa succede. Mentre la Juve lavora su trattative complesse per rinforzare il centrocampo, sullo sfondo resta viva una pista che potrebbe trasformarsi in una clamorosa opportunitĂ di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero continua a monitorare con grande attenzione il profilo di Wilfred Ndidi, potente mediano del Leicester City, il cui contratto contiene un dettaglio che fa gola a molti. Un’occasione di mercato: la clausola da 10,5 milioni. Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano classe 1996, è il prototipo del mediano di rottura che la Juventus sta cercando per aggiungere “muscoli” e protezione alla difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ndidi Juve: resta sullo sfondo la sua candidatura, ma c’è un fattore che stuzzica la dirigenza… Cosa potrebbe favorire la scelta del centrocampista

In questa notizia si parla di: juve - sfondo - potrebbe - resta

Vlahovic, Roma sullo sfondo: la Juve vuole venderlo, ma Dusan pensa al 2026. E se fosse un’occasione? - Il destino di Dusan Vlahovic è diventato un rebus sempre più complicato. Il centravanti serbo, ormai fuori dal progetto tecnico della Juventus, continua a rifiutare le soluzioni proposte dalla dirigenza bianconera, che nel frattempo è al lavoro per alleggerire il monte ingaggi e rivoluzionare il reparto offensivo.

Douglas Luiz Juve, che succede? Due club di Premier hanno giĂ mosso i primi passi, sullo sfondo anche quel top club - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve, che succede? Due club di Premier hanno giĂ mosso i primi passi per il centrocampista brasiliano, sullo sfondo anche quel club.

Douglas Luiz Juve, che succede? Due club di Premier hanno giĂ mosso i primi passi, sullo sfondo anche quella big - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve, che succede? Due club di Premier hanno giĂ mosso i primi passi per il centrocampista brasiliano, sullo sfondo anche quella big.

Il #Galatasaray si avvicina a #Osimhen, ma sullo sfondo resta sempre vivo l’interesse della #Juve Come riportato da Sky Sport il club turco potrebbe presto presentare al Napoli un’offerta da 75 milioni pagabili in più rate Cosa fareste nei panni del nigeri Vai su Facebook

Resta sullo sfondo un’alternativa di prestigio: Jadon #Sancho. L’esterno inglese è considerato il piano B qualora la trattativa per #Conceição dovesse complicarsi. Ma in questo momento, la priorità per la Juve è chiara: provare a chiudere con Francisco Con Vai su X

Calciomercato Juve, Tonali resta in cima alla lista: i bianconeri accelerano con la Champions sullo sfondo; Giuntoli dà una scadenza a Tudor: Resta alla Juve per il Mondiali per Club, poi vediamo; Conte resta al Napoli. La rivoluzione della Juve si ferma a metà : Tudor può restare, Giuntoli no.

Conte Juve, resta il candidato principale ma... Novità - Juventus News 24 - Conte Juve, resta il candidato principale per la panchina bianconera: tutti gli aggiornamenti sull’allenatore Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro di ... Riporta juventusnews24.com

JUVE, DOVE VUOI ANDARE? - Il calciomercato estivo 2025 della Juventus sta generando più domande che certezze. Come scrive tuttojuve.com