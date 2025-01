Bergamonews.it - Ardesio, torna la “Scasada del Zenerù”: appuntamento con la tradizione

. Sarà un omaggio al 60esimo anniversario della posa della Croce in vetta al Monte Secco l’edizione di quest’anno delladel, il rito agro pastorale di cacciata dell’inverno proposto ogni 31 gennaio addalla Pro Loco. Un rito propiziatorio legato alla vita agropastorale e in cui il fuoco e i campanacci sono due degli elementi principali del rituale che ha trovato nella grande partecipazione collettiva e trasversale anche tra le generazioni la forza per rinnovarsi in tutti questi anni.«Ladelfa parte della nostra, non è semplicemente un evento ma un rito ancestrale di cui esistono diversi esempi nell’arco alpino. Un patrimonio da salvare e da continuare a valorizzare- commenta il presidente della Pro LocoLuca Bergamini – il nostro compito è cercare di mantenerlo vivo coinvolgendo anche le giovani generazioni»Come dal’è per venerdì 31 gennaio, l’ultimo giorno della merla, uno dei più freddi dell’anno e un tempo considerato momento di passaggio tra inverno e primavera.