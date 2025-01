Puntomagazine.it - Ambiente, Avellino: deturpamento di bellezze naturali, una denuncia

ta per Distruzione eAmbientale: Sequestrata Area Boscata di 1.500 m² a Santo Stefano del SoleI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, nell’ambito di controlli volti a prevenire e reprimere i reati ambientali, con particolare attenzione alla gestione delle aree boscate, hannoto la proprietaria di un terreno, ritenuta responsabile di “distruzione edi”. Le indagini condotte, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno permesso di accertare che, su un fondo situato nel comune di Santo Stefano del Sole, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, era stata effettuata la soppressione di un bosco ceduo di querce. Nello specifico, con l’utilizzo di mezzi meccanici, erano state abbattute e estirpate delle piante senza i necessari titoli autorizzativi.