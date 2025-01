Bergamonews.it - Allo Spazio Polaresco al via una scuola popolare di nonviolenza

Bergamo. Una” nel senso di aperta, non specialistica, con la finalità di “alfabetizzare” sui temi della pace e della. Un’iniziativa educativa, per rendere attuabile ciò che sembra solo un’utopia o un pio desiderio. Il 2025 sarà il primo anno di un’iniziativa che punta ad avere una continuità pluriennale e che si richiama al lascito intellettuale di Fulvio Cesare Manara rivolto a insegnanti, educatori ed educatrici, giovani, attivisti e chiunque voglia contribuire alla costruzione di una società nonviolenta.L’iniziativa è promossa da: Acli provinciali Bergamo, Anpi provinciale Bergamo, Assessorato all’educazione alla legalità, intercultura, pace del Comune di Bergamo, Associazione italiana amici di Neve Shalom Wahat al-Salam, Associazione Mutuo Soccorso, Caritas diocesana Bergamasca, Comunità di San Fermo, Confcooperative Bergamo, Coordinamento provinciale bergamasco Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Fondazione Serughetti La Porta, Libera – coordinamento provinciale, Oltre –aperto e solidale, Punto Pace Pax Christi, Rete Pace e disarmo – Bergamo, Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, Diocesi di Bergamo.