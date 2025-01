Liberoquotidiano.it - "State litigando tra di voi, ma nessuno lo sa...". alta tensione in studio, Floris interviene | Guarda

ina “Dimartedì” tra Achille Totaro, ex-senatore di Fratelli d'Italia, ed il giornalista Marco Antonellis. Il conduttore del programma di approfondimento politico di La7, Giovanni, è costretto a intervenire: "tra di voi, malo sa, perché abbiamo tolto l'audio". Cos'era successo? Si parlava di Donald Trump e del suo insediamento, per il secondo mandato non consecutivo, nel ruolo di quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti. Totaro parla, ma perde subito le staffe all'ennesimo tentativo di interruzione: “Per milioni di americani e anche per le minoranze. no lei mi fa parlare adesso, ha capito! Perché voi avete questo brutto vizio di interrompere la gente, poi quando venite interrotti voi vi innervosite, adesso mi innervosisco io. Lei non mi fa parlare, io è da mezz'ora che voglio parlare.