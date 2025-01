Sanremo Giorgia | Condurre il Festival? Se non mi fanno invecchiare troppo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –torna acon una canzone che l’ha emozionata e che spera possa diventare “un brano che non posso lasciar fuori dalla scaletta dei miei concerti”. Lo racconta in conferenza stampa a Milano dove chiarisce che il suo obiettivo non è vincere ile che, anzi, in cima alla classifica deve arrivare un giovane. Reduce dalla conduzione ell’ultima edizione di X Factor,non esclude che l’esperienza possa continuare. “Con X Factor ci siamo lasciati benissimo, con una finale pazzesca. Abbiamo lasciato tutto sospeso, dobbiamo riparlarne e quando e se sarà lo saprete”, ha spiegato ai giornalisti ammettendo che “l’esperienza ricca e intensa di X Factor mi ha permesso di imparare cose nuove. È qualcosa che sta lì con una vibrazione molto positiva”. Quando invece le chiedono se, dopo l’addio di Amadeus, fosse stata contattata per la direzione artistica deldi, la cantante ironizza: “Per la conduzione non mi hanno cercato e non capisco perché”.