Massimo Moratti | Il Napoli è uno schiacciasassi Alla fine la spunterà…

Ai nastri di partenza della stagione l’Inter è stata accreditata come la squadra da battere. Visto il percorso dell’anno passato è infatti risultato difficile per opinione pubblica ed esperti avvalorare una qualsiasi altra ipotesi. Come sempre, però, poi arriva il campo, dove di settimana in settimana devi dare seguito a quanto viene detto su di te, un qualcosa che l’Inter sta facendo, venendo però accompagnata a stretto contatto da un’altra realtà, quella deldi Antonio Conte, che sta quantomeno mettendo in dubbio l’epilogo di stagione, dimostrando settimana dopo settimana che non mollerà di un centimetro per la conquista del titolo finale.Il pensiero diLa complicata stagione passata ha fatto sì che il, nonostante l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, venisse inserita nelle griglie di partenza prestagionali un pelino arretrata rispetto ad altre compagini, una valutazione che adesso sta dimostrando di non meritare, arrivando addirittura ad essere considerata la principale antagonista dei nerazzurri e, per alcuni, addirittura la favorita considerando il ridotto numero di impegni rispetto all’Inter.