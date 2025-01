Oasport.it - Lorenzo Musetti affronterà lo swing sudamericano: il toscano a caccia di punti e certezze

ha salutato l’Australia, dopo l’eliminazione nel terzo turno degli Australian Open 2025 per mano di Ben Shelton. Un’eliminazione amara perché ilavrebbe potuto ambire a qualcosa di molto ambizioso, viste le eliminazioni eccellenti che ci sono state in quello spicchio di tabellone. Tuttavia,non si è presentato al meglio delle sue possibilità in questo torneo.La preparazione è stata interrotta per un malanno, che l’ha costretto a saltare un’esibizione in Asia sul finire del 2024 e a rallentare l’intensità degli allenamenti. Un aspetto che ha pesato in queste prime settimane del 2025. L’obiettivo è salire di livello eha deciso di affrontare come nel 2023 la trasferta sudamericana sulla terra per fare partite e conquistarein classifica mondiale.