Ilgiorno.it - In prima linea per la collettività. Premio a nove “agenti speciali”

Leggi su Ilgiorno.it

Da chi si è adoperato per sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza stradale a chi ha contribuito alla lotta alle discariche abusive, individuando e sanzionando gli eco-vandali. Con la premiazione di 9meritevoli, anche San Donato ha celebrato San Sebastiano, patrono della polizia locale. Una ricorrenza che rappresenta l’occasione per ringraziare i "ghisa" del lavoro svolto al servizio della comunità, rimarcandone il prezioso compito di vigilanza del territorio e vicinanza alla popolazione. Le celebrazioni si sono aperte con una messa nella chiesa di San Donato Martire e la benedizione, ad opera del parroco don Umberto Bordoni, dei veicoli in uso al comando di via Battisti. A seguire, in Cascina Roma, la consegna delle benemerenze aglimeritevoli. A premiarli il sindaco Francesco Squeri e la comandante della polizia locale, Samanta Zacconi.