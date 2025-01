Ilgiorno.it - Franco Tosi Meccanica vola in Medio Oriente con tre compressori

Legnano (Milano) – Dalla linea dedicata alla realizzazione dipassa parte del futuro dell’azienda, tanto che mesi fa il patron, Alberto Presezzi, aveva annunciato una quarantina di nuove assunzioni per il 2025 collegate a queste attività. Va in questa direzione anche l’ultima commessa annunciata da, che si è aggiudicata da Tecnimont (gruppo Maire) una commessa per la realizzazione di treda installare presso un impianto di trattamento gas in, il primo impianto di trattamento gas al mondo che opererà con emissioni nette pari a zero. La storica realtà industriale di Legnano, fondata nel 1881 è oggi parte dell’azienda Bruno Presezzi di Burago Molgora ed è specializzata nella produzione di turbine a vapore, turbine idrauliche e, in particolare per il settore power, geotermico e Oil&Gas.