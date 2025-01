Dal monte che cambia nome all’obbligo dello stile classico per gli edifici pubblici | le cinque decisioni più curiose di Trump

Leggi su Open.online

Shock and awe. Colpisci e terrorizza. È la filosofia, mutuata dai manuali di strategia militare, che sta dietro la raffica di ordini presidenziali firmati da Donaldappena tornato alla Casa Bianca. Tra le decine e decine di dispositivi c’è di tutto. E l’attenzione dei media americani e internazionali si è concentrata comprensibilmente su quelli più «spaventosi» (nel bene o nel male, a seconda dei punti di vista): l’emergenza nazionale sull’immigrazione e il via libera alle trivellazioni senza limiti, l’uscita degli Usa dall’Oms e dagli Accordi di Parigi, lo stop allo ius soli (birthright) e la guerra a ogni «fantasia di genere» sui documenti ufficiali dei cittadini. Ma in quel mare magnum di– contro la maggior parte si potrà fare ricorso –ha infilato pure una serie di iniziative assai bizzarre, utili a mandare messaggi precisi all’elettorato, oltre che a lasciare tutti a bocca aperta.