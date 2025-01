Ilfattoquotidiano.it - Cosa è successo a Bob Sinclair? Il dj si mostra in video con un “nuovo” volto e scoppia il giallo sui social: botox” o “una trovata di marketing”?

Non è chiarosia accaduto al suo, ma unaè certa: il suo aspetto è profondamente cambiato. Stiamo parlando di Bob Sinclar, il famoso djche, nei più recenticondivisi su TikTok, appare decisamente diverso da come il pubblico era stato abituato a vederlo.che, se sommati, arrivano a quasi 9 milioni di visualizzazioni. Il motivo è semplice: la curiosità. L’aspetto di Christophe Le Friant – questo il suo vero nome – è veramente mutato: la pelle è super levigata, gli zigomi più alti e anche la zona della mascella appare diversa. Tirato, anzi tiratissimo. L’ipotesi avanzata da qualcuno nei commenti è che si sia sottoposto a punture dio a qualche altro trattamento di medicina estetica. Come prevedibile, i commenti sono arrivati velocemente, tra ironia e generale sorpresa.