Violentato dall’amico di famiglia

Rimini, 21 gennaio 2025 – Condannato a 6 anni e 6 mesi per aver molestato sessualmente un ragazzino disabile di undici anni. Questa la condanna stabilita dal gip al termine del procedimento con la formula del rito abbreviato a carico di un 50enne residente in provincia di Rimini, difeso dagli avvocati Martina Montanari e Diego Pensalfini. Per effetto della sentenza, l’uomo sarà inoltre tenuto a risarcire la parte civile - assistita dall’avvocato Giovanna Ollà - con un importo da definire in sede civilistica. Il 50enne, un conoscente delladel minore, era stato scelto dai genitori per prendersi cura del bambino mentre papà e mamma erano fuori casa per lavoro. La coppia aveva riposto in lui la massima fiducia, chiedendogli di occuparsi del figlio, un ragazzino disabile. E’ in quella circostanza che, stando alla ricostruzione della pubblica accusa, si sarebbero consumati gli abusi sessuali.