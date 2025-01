Spazionapoli.it - Napoli-Garnacho, sta succedendo in questi istanti: arriva l’ultim’ora

Notizie calcioun’ultim’ora sull’affare: staproprio in.L’addio di Kvaratskhelia ha movimentato notevolmente il calciomercato di gennaio del, chiamato adesso alla ricerca di un sostituto all’altezza in attacco. Il nome che sembra nettamente in testa è quello di Alejandro, per cui però la trattativacol Manchetser United presenta notevoli complicazioni. La richiesta dei Red Devils da 70 milioni di euro è infatti ritenuta troppo alta dal, che conta così di chiudere a cifre notevolmente inferiori., l’aggiornamento sulla trattativaQuella di oggi, come comunicato già ieri da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere una giornata decisiva, con un incontro fra Manna e il Manchester United utile a trovare la quadra.