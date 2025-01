Juventusnews24.com - Mbangula a Sky: «Siamo qui per vincere e ripartire con i tre punti. In cosa sono migliorato? Tecnicamente dico questo»

di Redazione JuventusNews24Samuel, calciatore della Juve, ha parlato così ai microfoni di Sky prima del match contro il Club Brugge: le dichiarazioniSamuelha parlato nel pre-partita di Club Brugge Juve, sfida valida per la settima giornata di Champions League, ai microfoni di Sky.RITORNARE A BRUGES – «È una sensazione particolare di giocare in una squadra dove ho giocato.qui percon i tre».IN– «Secondo me è difficile da dire.hoin questi ultimi mesi nei passaggi chepiù precisi di prima».Leggi su Juventusnews24.com