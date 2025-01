Ilrestodelcarlino.it - Investito dal treno in stazione, ora è in Rianimazione al Bufalini in prognosi riservata

Resta ricoverato all’ospedale ’’ di Cesena il 51enne di origine sicilianada undomenica sera ina Ravenna. Secondo quanto finora emerso dalle verifiche della Polfer, l’uomo, poco dopo le 18.20, forse nel tentativo di salire in ritardo sul convoglio diretto a Rimini, sembra abbia colpito con un gesto di stizza ilfinendo però sui binari e rimanendo schiacciato a un braccio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: l’uomo era cosciente. La sequenza è stata immortalata dalla videosorveglianza della. La polizia ha anche ascoltato un paio di testimoni per chiarire tutti gli elementi. Tra gli accertamenti, in via di svolgimento, anche quelli legati a un possibile malore o un eventuale stato di alterazione psicofisica legato all’assunzione di alcoli Giusto il 13 gennaio scorso una 85enne era rimasta ferita dopo essere stata urtata al passaggio a livello di via Ravegnana, alle porte di Faenza, dal convoglio della linea Russi-Faenza.