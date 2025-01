Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Il Ghiviborgo è una vera macchina da gol. Nottoli e Gori ne hanno fatti ben 25 in due

Leggi su Sport.quotidiano.net

Trentaquattro punti in classifica e quinto posto al pari della Robur. Ilche domenica arriva al Franchi sta vivendo una stagione probabilmente al di sopra delle aspettative ed è una squadra che segna molto e subisce altrettanto. Ben 37 le reti segnate, secondo miglior reparto offensivo del girone E di serie D dietro al pazzesco Livorno che è a quota 49 ma anche 36 gol subiti. Peggio ha fatto solo la Fezzanese con 39. L’ultima rete subito dai biancorossi della provincia di Lucca è quella di domenica, in casa, con cui l’Aquila Montevarchi ha battuto la formazione di mister Bellazzini (alla prima stagione da capo allenatore) per 1-0. Pesanti le assenze, contro i rossoblù di Rigucci, del capitanoe del giovane bomber(25 gol in due, sette in più di tutto il Siena messo insieme), elemento che sembra abbia molto mercato.