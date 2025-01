Sport.quotidiano.net - Il pesante ko. Recanatese, adesso c’è da dare di più

Non è che si avessero grandi aspettative affrontando L’Aquila che, al pari della Samb, assomiglia ora a un irresistibile rullo compressore. Si era consapevoli della gravità delle assenze di Bellusci e D’Angelo, si sapeva che ci sarebbero state sofferenze, visto che gli abruzzesi dispongono di due esterni, Sereni e Banegas, di altissimo livello e si temeva qualche contraccolpo psicologico, dopo lascoppola subita dalla leader. Tutto vero ma si poteva e si doveva offrire, al pubblico pagante, una prova diversa perché, sin dalle prima battute, si è notato come il modo di stare in campo non era quello consono per giocarsi le proprie possibilità. È mancata quella feroce determinazione spesso necessaria per colmare il gap tecnico e che deve caratterizzare un gruppo ancora impelagato nella lotta per la sopravvivenza.