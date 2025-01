Quotidiano.net - Gabriele Fava: "Investire sui giovani per invertire la tendenza di un Paese che invecchia"

Bisogna "sui. Nei focus principali su cui sto puntando nel mio mandato c'è il fatto di andare a ingaggiare i, dobbiamo 'portarli a bordo', solo così potremoladi unche stando. Lo faremo anche attraverso un nuovo patto con le imprese, sollecitando più ingressi nel mondo del lavoro. Più assumono con stipendi adeguati, più contribuenti e contribuiti avremo. Lo possiamo fare solo scommettendo sui". Lo ha detto, presidente Inps.è intervenuto a margine della firma di un accordo con la Regione Fvg, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla forbice sempre più ampia in Italia e in particolare in Fvg, tra persone occupate e pensionati. "Stiamo partendo con un'importante campagna di educazione previdenziale - ha annunciato - perché moltioggi non hanno la consapevolezza di qual è il loro futuro professionale e personale, e quando serve iniziare a costruirlo.