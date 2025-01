Spazionapoli.it - Faccia a faccia ADL-Lotito: Zaccagni nel mirino, l’idea per chiudere l’affare

Il Napoli ha messo gli occhi su Mattia: pronti a scendere in campo anche i due presidenti,trae De Laurentiis. L’asse di mercato che lega Napoli e Lazio potrebbe infiammarsi proprio nelle prossime ore. Entrambe le squadre hanno bisogno di mettere dentro dei colpi per rinforzare le rispettive rose e sperare di portare a casa un risultato positivo al termine di questa stagione.L’obiettivo è quello di centrare un piazzamento europeo, meglio ancora se si parla di Champions League: gli azzurri al momento sono primi in classifica ed anche la parola Scudetto non sembra più rientrare in un concetto scaramantico: i tifosi napoletani ci credono.I ragazzi di Baroni hanno cominciato al meglio questa stagione, ma al tempo stesso c’è consapevolezza nella capitale di avere qualcosa in meno rispetto ad altre rivali in termini di parco giocatori: non si parla di Scudetto, ma la Champions League resta un obiettivo nelle corde.