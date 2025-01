Lanazione.it - Cinque colpi in un mese, presa la gang dei furti nei locali

Città della Pieve (Perugia), 21 gennaio 2025 -in pochi giorni. Ad essere presi di mira ristoranti e bar. I carabinieri di Castiglione del Lago hanno denunciato un 23enne e un 28enne, cittadini italiani e del posto. Il primo deve rispondere di furto aggravato in concorso per tutti egli episodi. Il secondo per furto in concorso in una specifica occasione. I raid sono stati messi a segno tra novembre e dicembre 2024 in tre ristoranti e un bar (un'attività è statata due volte). Rubati il fondo cassa e in un'occasione erano spariti anche numerosi elettrodomestici professionali e attrezzi da cucina, come affettatrici, planetarie, tritacarne. I carabinieri, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Perugia, hanno perquisito la casa dei due giovani, entrambi già noti alle forze dell’ordine e coinquilini, ritrovando numerosi elettrodomestici che erano stati rubati ad una delle attività commerciali, per un valore complessivo di circa 10.