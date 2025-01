Quifinanza.it - Bonus da 1.000 euro per i nuovi nati nel 2025, fino a 9.700 euro con gli aiuti

Ilsi apre con importantieconomici destialle famiglie con figli. Tra le principali misure previste dalla Legge di Bilancio, spicca ildi 1.000per i, ma non è l’unico incentivo disponibile.Combinando diversi strumenti di sostegno, infatti, una famiglia con almeno un figlio nelpotrebbe ottenerea 9.700in un anno. Scopriamo come.bebèda 1.000per le famiglieUna delle principali novità delè ilper ibebè, che consiste in un contributo una tantum di 1.000per ogni bambino nato o adottato nel corso dell’anno. Questo aiuto è pensato per supportare i genitori nei primi mesi di vita e di ingresso in famiglia del figlio, punta a sostenere le spese di cura e assistenza e viene riconosciuto a chi ha un Isee minore di 40.