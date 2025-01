Bergamonews.it - Birre e cappellini bianco-neri: a Bergamo arrivano 1.300 tifosi austriaci

Leggi su Bergamonews.it

. Cappelli invernalicon una riga bianca e il logo ben visibile sulla fronte: se parliamo di identificazione, idello Sturm Graz hanno trovato una maniera molto “stagionale” per farsi riconoscere. D’altronde per loro la Champions League non è roba di tutti i giorni. Forse un po’ di più lo è l’Atalanta, visto che l’hanno sfidata anche l’anno scorso nella fase a gironi dell’Europa League.Dalla Stiria sono arrivati in 1.300, ovvero tutto il settore ospiti esaurito. Come i bergamaschi ben sanno, bastano sei ore di macchina (traffico permettendo) per coprire la distanza tra le due città. La stragrande maggioranza è arrivata su mezzi gommati direttamente il giorno della partita: zero charter, pochissimi voli di linea.Sono arrivati intorno a mezzogiorno, si sono sparsi per la città, con appuntamento poi fissato al meeting point di Piazzale Alpini.