Ilnapolista.it - Sinner tremava, era sull’orlo dello svenimento? «Sto lottando con la mia salute, non voglio entrare nei dettagli»

Leggi su Ilnapolista.it

Che cos’ha? «Stoun po’ con la mia, nonnei»Jannikha avuto una partita accidentata agli Australian Open negli ottavi di finale contro il danese Rune.ha vinto in quattro set ma ha chiuso una pausa (più lunga del dovuto) al termine del secondo. E poi ha beneficiato di un’altra interruzione per la rottura della rete. Faceva molto caldo oggi a Melbourne.Repubblica riporta le sue parole al termine del match:«Stoun po’ con la».Repubblica scrive:I tremori durante l’incontro, il viso che di colpo si fa pallido. Barcollava,. “Ho incontrato un dottore già prima di scendere in campo, mi ha fatto un controllo”. Si era svegliato male, spiega. “Però ho dormito tanto, e senza la sveglia avrei continuato.