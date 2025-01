Ilrestodelcarlino.it - Sangiustese a tutta. Gran tris esterno,. Monturano al tappeto

Campiglione 0VP 3: Monti, De Carolis (Cheddira 29’st), Wahi, Muzi, Fabi, Ercoli, Ruggeri (Curzi 23’st), Morelli (Baiocco 9’st), Palestini, Russo (Cuccù 1’st), Altobello. All. Cuccù: Rossi, Tarulli, Lanza, Iommi, Pasqualini, Rogerio, Crescenzi(Marini 45’st), Gaspari (Cresci 36’st), Grassi (Tulli 36’st), Di Ruocco (Di Giminiani 36’ st), Cornero (Formentini 42’st). All. Giandomenico Arbitro: Tasso di Macerata Reti: 22’ Grassi, 44’ Cornero, 26’ st Crescenzi Cade pesantemente in casa ilche subisce tre reti da una pimpante. Padroni di casa che restano invischiati nella zona pericolosa, mentre gli ospiti rafforzano la loro posizione in zona play-off. Parte forte lache già al 2’ con Grassi chiama Monti allade parata.