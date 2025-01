Prime Target | intervista ai protagonisti Leo Woodall e Quintessa Swindel

Leggi su Cinefilos.it

aiLeoIn arrivo il 22 gennaio su Apple TV+ ,è la nuova serie diretta da Brady Hoop conLeo. Ecco cosa ci hanno raccontato del progetto. Il matematico Edward Brooks (Leo) e la spia Taylah Sanders () sono l’unica speranza per impedire che una importante scoperta scientifica cada nelle mani sbagliate.La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 22 gennaio 2025, con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un episodio settimanale ogni mercoledì, fino al 5 marzo.La trama disegue Edward Brooks (Leo), un giovane e brillante laureato in matematica sul punto di fare una grande scoperta. Se riuscirà a trovare uno schema di numeri primi, avrà in mano la chiave di tutti i computer del mondo.