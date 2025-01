Oroscopo Febbraio | Sagittario

Leggi su .com

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre, sebbene il tuo spirito sia allergico alla monotonia, gli ultimi mesi sono stati una sfida per il tuo ottimismo, complice Saturno e l’opposizione di Giove. Buone notizie in arrivo: con Venere in Ariete da inizio, torna il tuo momento di brillare. Questo transito ti offre l’opportunità di riscoprire le tue capacità di conquista e alimentare il tuo spirito d’avventura. Nuovi incontri affascinanti e stimolanti saranno all’ordine del giorno, mentre le relazioni esistenti ritroveranno quella scintilla di passione che sembrava sopita. Da metà mese, però, Mercurio potrebbe rallentare i tuoi pensieri, rendendo la quotidianità lavorativa più caotica e meno organizzata. Invece di combattere il disordine, accettalo: ogni tanto, anche tu hai bisogno di seguire l’onda del caos creativo.