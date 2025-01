Oasport.it - LIVE Sonego-Tien 6-3 6-2 3-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano tiene aperta la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 4.0030-0strappa il movimento del dritto.15-0 Ottimo dritto in uscita dal servizio di Lorenzo.QUARTO SET6-3 Terzo set. Se ne va il dritto lungolinea di, che deve ancora sudare per raggiungere i quarti Slam per la prima volta il carriera.40-30 Set point. Dritto incrociato in avanzamento ben giocato dallo statunitense.30-30 Scappa via il dritto inside in del.30-15 Decolla la risposta di rovescio di.15-15 Accelerazione di dritto seguita dalla smorzata vincente di.0-15 Buona risposta con il dritto incrociato del torinese.3-5 Game. Altro ACE dell’azzurro, maserve per il set.40-0 Non passa la risposta di rovescio dello statunitense.30-0 Scappa via la risposta di dritto del californiano.