Nerdpool.it - Invincible 3: svelata la data di uscita della terza stagione su Prime Video in Italia!

Leggi su Nerdpool.it

Ladista arrivando! L’acclamata serie animata dibasata sull’omonimo fumetto ideato da Robert Kirkman, sta per arrivare sulla piattaforma di streaming in. M quando sarà disponibile in streaming suin? Ecco le date ufficiali!Gli episodinuova, che continuano a raccontare le avventure del supereroe Mark Grayson, debutteranno a partire dal 6 febbraio 2025. In questaverranno rilasciati i primi tre episodi, dando il via allacon una tripla premiere ricca di azione e colpi di scena.Successivamente, seguiranno cinque appuntamenti settimanali con un episodio ciascuno fino al 13 marzo,didel finale di. Contrariamente alla seconda, non ci sarà una pausa di mid-season, evitando così le critiche ricevute in passato.