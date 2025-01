Editoriali Asvis | È proprio quando il mondo va peggio che più bisogna lottare per cambiare le cose

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavia Belladonna della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 16 gennaio 2025 “Ti devo raccontare una cosa bellissima”. “Cosa?” “Oggi abbiamo scoperto come è nato il. 14 miliardi di anni fa c’è stato il Big Bang, una mega esplosione da cui poi sono nati i Pianeti e le stelle, anche la Terra. Noi non c’eravamo subito, i primi viventi sono arrivati nei mari, erano semplici e piccolissimi, poi ad un certo punto c’è stata una vera e propria esplosione della vita. Le prime piante terrestri sono stati i muschi, pensa come sono preziosi! E sai cosa ho scoperto degli insetti? Che c’erano libellule lunghe 50 centimetri e millepiedi giganteschi di due metri e mezzo”. Così, con la meraviglia e lo stupore negli occhi, mia figlia di sette anni mi ha raccontato la storia della nascita dell’Universo e della vita sulla Terra imparata a scuola.