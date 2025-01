Ilgiorno.it - Divieto di fumo all’aperto a Milano, l’inizio è stato soft: sedici multe in venti giorni

, 20 gennaio 2025 – Il primo gennaio è entrato in vigore aunpiuttosto drastico in tema di: stop alle sigarette anche, a meno di non avere una distanza di almeno dieci metri dalle altre persone.drastico, ma senza pugno di ferro, almeno al, com’eraanche dichiarato dal Comune. E così indi applicazione della nuova regola, sono appenaleelevate per il mancato rispetto deldiall'aperto date dalla Polizia locale dall'inizio dell'anno a. Di queste, otto sono state comminate dagli agenti proprio per il mancato rispetto della distanza di 10 metri dalle altre persone, quattro sono state date perché le persone hanno acceso la sigaretta a una fermata dei mezzi pubblici, altre quattroperché ildinon èrispettato in un'area giochi per bambini.