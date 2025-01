Terzotemponapoli.com - Compagnoni: “Stravedo per Lobotka da quando non era ancora conosciuto”

Maurizio, giornalista e telecronista SKY, ha parlato a Radio Punto Zero nel corso di “Napoli Magazine Live”. Ha incentrato l’intervento sul centrocampo azzurro. Di seguito le sue parole.: “Non mi aspettavo un rendimento così alto di Juan Jesus”Così il giornalista Sky: “Conte arringa la folla con il megafono? Non ricordo di un evento simile a questi livelli. Il tecnico azzurro è fortissimo e sta allenando una squadra altrettanto forte, è inevitabile che si ritrovi tra le prime della classifica. Non è una sorpresa per me, come non sono stupito dalla resa del centrocampo azzurro.perdanon era, mentre Anguissa e McTominay hanno una possenza fisica e in Italia questo tipo di centrocampista fa sempre la differenza. Non mi aspettavo un rendimento così alto di Juan Jesus, perchè è reduce da una stagione molto negativa.