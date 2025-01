Juventusnews24.com - Tomori Juventus, l’affare si scalda: c’è un principio d’accordo col Milan! Formula, cifre e tutti i dettagli dell’incontro con i rossoneri

di RedazioneNews24che porta al difensore delsigli ultimi aggiornamenti sulIl calciomercato Juve si infiamma anche per quanto riguarda la difesa: secondo quanto riportato da Luca Bianchin ci sarebbe già uncolper portarea Torino.PAROLE – «Incontro train programma oggi.e Juve hanno undi accordo: 25 milioni tra prestito e riscatto, più bonus per avvicinarsi a 30. Per chiudere, decisive le ultime valutazioni e la decisione di Fikayo. Non è previsto il riscatto di Kalulu».Leggi sunews24.com