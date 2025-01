Movieplayer.it - Paul Schrader pensa che l'AI possa imitare i grandi narratori: "Ogni idea di ChatGPT era buona"

Leggi su Movieplayer.it

esplora le potenzialità dell'intelligenza artificiale e si dice sbalordito dalle idee creative che l'IA può generare in pochi secondi. Non è certo la prima volta che, il leggendario regista di Taxi Driver, esprime il suo interesse per l'intelligenza artificiale, ma le sue ultime dichiarazioni sono destinate a far discutere. Nonostante abbia appena presentato il suo ultimo progetto, Oh, Canada,è già al lavoro su nuove idee, tra cui anche proposte per altrinomi del cinema. Sulla sua amata pagina Facebook, il regista settuagenario ha condiviso una riflessione sorprendente sull'uso diper generare idee cinematografiche. "Sono sbalordito. Ho appena chiesto aun'per un film di, poi perThomas Anderson, Quentin .