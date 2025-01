Iodonna.it - Nella Ville Lumière con la guida speciale del più famoso cantautore di Francia e della sua musa: una nuova collana esplora le città seguendo le opere di grandi artisti

Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato).L’acqua scorre azzurra e trasparente e i marmi brillano come madreperla. La Fontana di Trevi dopo il restauro è più bella che mai e capisco come faccia venire un colpo al cuore ai turisti che girando l’angolo di un vicoletto se la ritrovano davanti maestosa e poetica.Naturalmente nessun miglioramento potrà mai cancellare il fascino aggiunto che l’ha resa celebre nel mondo. E ci sembra sempre di scorgere Anita Ekberg in abito da sera che chiama Marcello Mastroianni a raggiungerla in una delle scene più sensuali di La dolce vita. Lesono fatte di carta e pellicola cinematografica. Non c’è angolo del mondo che non sia stato fonte di ispirazione per scrittori e registi: una mappa virtuale di segni e memorie che a ogni viaggio ripercorriamo con il nostro immaginario e ci regala una sensazione di appartenenza che nessunapotrà mai uguagliare.