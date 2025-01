Justcalcio.com - Inter-Empoli 0-0 al 45?: Grassi salva su cross di Dumfries, Lautaro fermo al palo|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-19 22:33:00 Fermi tutti!0-0 al 45?:sudialCalciomercato.com HomeLIVE, le formazioni ufficiali: altra chance per Taremi e Zielinski AFP via Getty Images Federico Targetti un minuto fa 420-0 LE AZIONI SALIENTI 45?riceve in buona posizione e cerca il rimorchio di Asllani con unbasso: provvidenziale l’vento di