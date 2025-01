Sport.quotidiano.net - Figline affronta il Foligno. Servono solo i tre punti

Oggi si gioca la 20ª giornata alle 14,30 con queste gare che interessano le due ’fiorentine’.(all’andata: 0-0) arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria. Al ’Del Buffa’ seconda gara casalinga consecutiva con la squadra di Brachi reduce da due pareggi. I gialloblù sono pronti a confezionare risultato utile per una classifica che ha tanto bisogno. E’ una fase del campionato dove può succedere di tutto, come hanno dimostrato anche gli ultimi risultati. Contro la Fulgensdei vari Calderini, Khribech, Schiaroli e Tomassini, oltre alla determinazione, servirà anche la massima concentrazione per non farli avvicinare davanti a Pagnini: il loro scopo è un risultato positivo per conservare il terzo posto. Nelrientrano Torrini (nella foto), Cavaciocchi e Noferi, con Mugelli e Rufini ancora fuori per infortunio, più c’è Nobile squalificato.