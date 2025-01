Ilfattoquotidiano.it - Conceiçao avvisa il Milan dopo la sconfitta con la Juve: “Serve il frigo vuoto per avere più fame. Giocatori stanchi? Siamo a gennaio!”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se in Supercoppa italiana ilaveva rimontato sia lantus che l’Inter conquistando il trofeo, questa volta ha rimediato la primatargata Sergio. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Thiago Motta si è imposta per 2-0 disputando un secondo tempo nettamente superiore a quello dei rossoneri. “A differenza del primo tempo, nel secondo è cambiato tutto: laha avuto più voglia di vincere, è mancata aggressività e sono arrivati 2 gol, potevamo prenderne anche un altro perché volevamo uscire con la pressione dell’avversario e sono le cose che non capisco“, ha ammesso il portoghese nella consueta intervista post gara.“Il primo responsabile sono io, l’allenatore, il primo passo per vincere una partita è voler vincerla. Non vengo qui con la scusa della stanchezza.