Dailymilan.it - Calciomercato Milan, i soldi di Noah Okafor sarebbero serviti a Zlatan Ibrahimovic per rinforzare la squadra. Ma quale è il budget?

Leggi su Dailymilan.it

della cessione dial Lipsiaper fare ildel, ora invece.La mancata cessione dial Lipsia ha cambiato i programmi dele di. Ha cambiato la strategia di mercato di gennaio. E il suo.Una disposizione die Geoffry Moncada mai dichiarato dal club, mai fatto capire da Giorgio Furlani. E dall’America non è mai arrivata nemmeno un’indicazione di massima. Si è sempre e solo parlato di intenzione dila. Ma a oggi, a una decina di giorni dalla fine del, ilè ancora fermo a zero operazioni in entrata, come in uscita.Eppure Paulo Fonseca a modo suo aveva fatto capire che c’era bisogno di intervenire. L’ha fatto capire chiaramente invece Sergio Conceiçao.