AEW | Tony Khan ringrazia Christopher Daniels dopo il Texas Death Match di Collision

La puntata diMaximum Carnage del 18 Gennaio ha visto al suo interno iltra “Hangman” Adam Page e “The Fallen Angel”.Ilè stato vinto da Pagecheè rimasto a terra fino al conto di 10 a seguito di una tombstone su una sedia, un Deadeye e la Buckshot Lariat alla nuca.Il tweet diPiù tardi nella serata il presidente della AEWha pubblicato su X unmento al veterano, per quello che sarà probabilmente il suo ultimoin carriera e per tutto il lavoro che in questi anni ha svolto in AEW.Thank you Fallen Angel @fac!Saturday Night #AEWnow on both @tntdrama + @StreamOnMax—(@) January 19, 2025