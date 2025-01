Oasport.it - A che ora Sinner-Rune, Australian Open 2025: dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 20 gennaio, non prima delle 04.00 italiane. Bisognerà fare le ore piccole per seguire il match di Jannikcontro Holger, negli ottavi di finale degli. Sul campo della Rod Laver Arena, il n.1 del mondo affronterà il danese e si prospetta un incontro complicato per le caratteristiche dell’attuale n.13 ATP.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 4.00Nonostantesia reduce da un percorso particolarmente probante dal punto di vista fisico, è un giocatore che col suo talento potrebbe mettere in difficoltà. Lo dimostrano i precedenti tra loro, sul 2-2, e il fatto che nei quattro match disputati il tutto sia andato al parziale decisivo. Si tratta però, in questo caso, del primo incrocio in uno Slam e quindi i connotati sono molto diversi.